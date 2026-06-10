Сотни людей вышли на протесты против мигрантов в Белфасте после предъявления обвинений гражданину Судана по делу о нападении с ножом. Об этом во вторник, 9 июня, сообщили в BBC.
На улицах беспорядки устраивают группы людей в масках — они вышибают двери и разбивают окна. В ответ полицейские развернули бронеавтомобили. В восточной части города демонстранты подожгли автобус.
— На Ньютаун-роуд подожгли автобус, а посреди дороги зажгли мусорные баки. В этом районе собралось более 100 человек, некоторые из которых были в масках, — уточнили в материале.
Жертвой нападения стал 40-летний мужчина, он получил тяжелые ранения шеи, головы и спины, а также глаз. На него напал 30-летний гражданин Судана с кухонным ножом.
9 июня злоумышленнику предъявили обвинения в покушении на убийство и владении холодным оружием в общественном месте. На следующий день он предстанет перед судом.
6 июня в Вене тоже состоялась акция протеста против политики Европейского союза (ЕС) и вовлечения Австрии в международные конфликты. Участники также выступили за отмену антироссийских санкций.