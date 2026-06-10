Омичам объяснили, как спастись при атаке дронов

Тем, кто находится дома или в здании, рекомендуют отойти от окон, не пользоваться лифтом и перейти в помещение без окон — например, в ванную, кладовую или комнату с несущими стенами. Если в доме есть подвал, лучше спуститься туда. Перед этим по возможности нужно выключить газ и электроприборы, взять с собой телефон, воду, документы, лекарства и зарядное устройство.