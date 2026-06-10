Омичам объяснили, как спастись при атаке дронов

Мэр Омска Сергей Шелест напомнил жителям города правила поведения при атаке беспилотников. Памятку подготовила администрация города.
Если человек находится на улице, ему советуют немедленно уйти с открытого пространства, зайти в ближайшее здание, подземный переход или укрытие. Также необходимо держаться подальше от окон и витрин, а голову прикрыть руками.
Тем, кто находится дома или в здании, рекомендуют отойти от окон, не пользоваться лифтом и перейти в помещение без окон — например, в ванную, кладовую или комнату с несущими стенами. Если в доме есть подвал, лучше спуститься туда. Перед этим по возможности нужно выключить газ и электроприборы, взять с собой телефон, воду, документы, лекарства и зарядное устройство.
Отдельные рекомендации даны для автомобилистов. Если водитель оказался в зоне опасности, ему нужно остановить транспортное средство, покинуть его и укрыться в ближайшем здании, подвале или другом безопасном месте. В памятке подчёркивается, что машина — плохое укрытие.
Если беспилотник упал рядом, подходить к обломкам нельзя. Нужно отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей и позвонить по номеру 112. В администрации напоминают, что сохраняется риск взрыва самоликвидатора и боевой части.
Также горожан просят не снимать работу ПВО и не распространять такие кадры в соцсетях или мессенджерах. Если фото или видео уже сделаны, их следует передать сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, нельзя распространять непроверенную информацию и подходить к окнам после взрыва.
При звонке в 112 нужно коротко и спокойно сообщить, сколько беспилотников видели, где именно это произошло, в каком направлении летел аппарат и какие особенности удалось заметить: размер, звук или цвет.
В памятке также советуют заранее обсудить с близкими семейный протокол: куда бежать, где встречаться, кто забирает детей или пожилых родственников и кто берёт документы. По информации администрации, это помогает снизить хаос в критический момент.