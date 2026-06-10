Хабаровский нейрохирург спас жизни двух пациентов в Магадане

Хабаровский нейрохирург Краевой клинической больницы имени О. В. Владимирцева спас жизни двух пациентов в Магадане, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В областную больницу поступили пациенты с диагнозом «разрыв аневризмы головного мозга», осложненным внутричерепным кровоизлиянием. Такие состояния не терпят промедления и требуют экстренного вмешательства — счет идет буквально на часы.
Помощь пришла незамедлительно. К магаданским коллегам срочно вылетел врач-нейрохирург высшей категории, который больше 20 лет в профессии, Максим Ковтун. Специалист из Хабаровска провел одну за другой операции по удалению аневризмы головного мозга.
Хирургическое вмешательство в обоих случаях включало трепанацию черепа и прямое устранение сосудистой патологии, которая вызвала кровоизлияние. Операции прошли успешно, угроза повторного кровотечения ликвидирована.
Максим Ковтун отметил, что северная больница оборудована всем необходимым оборудованием. Благодаря этому операция прошла штатно. Врачи провели трепанацию черепа, удалили аневризму и ликвидировали источник кровотечения. Это позволило избежать повторных кровоизлияний и тяжелых осложнений.
После вмешательства состояние пациентов стабилизировалось. Один из них, для которого операция стала первой в жизни, сказал, что у него все хорошо, и он очень благодарен врачу из Хабаровска за свое воскрешение.
Специалисты второй краевой больницы не раз отправлялись в самые дальние командировки, чтобы помочь больным. Это и соседний Биробиджан, и далекий Анадырь, и другие города России. Хабаровский доктор поблагодарил магаданских коллег за теплый прием, слаженную работу и доверие.