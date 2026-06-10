Красноярские ученые нашли способ улучшить алюминиевый сплав с бором

Во время обработки плазмой частицы бора становятся меньше и легче проникают в расплав. Потоки внутри жидкого металла затем распределяют их по всему объему алюминия. Фуллерены помогают убрать оксидную пленку на поверхности алюминия, которая мешает соединению с бором. При этом они не оставляют лишних примесей в сплаве.