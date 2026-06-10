Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июня

Отключения света в Ростове на 10 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;
— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;
— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;
— улица Портовая, 219−235;
— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;
— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;
— улица 28-я линия, 45−59;
— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;
— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76;
— улица Ленина, 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1;
— улица Журавлева, 12−30 и 11−31;
— улица Очаковская, 1−25 и 2−28;
— улица Красных Зорь, 55−105 и 60−110;
— улица Петровская, 55−73 и 76−98;
— улица Станиславского, 141−185 и 188−248;
— улица Социалистическая, 166;
— общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;
— Республиканская улица, 136;
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 8-я линия, 1−9 и 2−18;
— улица 10-я линия, 1−13 и 2−14;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Говорова, 64;
— улица Лесопарковая, 63.
С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:
— улица Красноармейская, 132, 142−146;
— переулок Соборный, 35, 48−50;
— улица Максима Горького, 117/40.
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