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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 10 июня

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в среду не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 10 июня оставят без электричества тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в среду не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71;

— переулок Кущевский, 34−38 и 5−37;

— переулок Могилевский, 1−9 и 6−18;

— улица Портовая, 219−235;

— улица Тюхряева, 4−20 и 11−31;

— улица Буйнакская, 2−10 и 1−7;

— улица 28-я линия, 45−59;

— улица 30-я линия, 34−74 и 33−69;

— улица 32-я линия, 59−79 и 62−76;

— улица Ленина, 109А, 107, 107/1, 107/2, 107/3, 109, 109/1;

— улица Журавлева, 12−30 и 11−31;

— улица Очаковская, 1−25 и 2−28;

— улица Красных Зорь, 55−105 и 60−110;

— улица Петровская, 55−73 и 76−98;

— улица Станиславского, 141−185 и 188−248;

— улица Социалистическая, 166;

— общество с ограниченной ответственностью «Мебелис»;

— Республиканская улица, 136;

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−55 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 8-я линия, 1−9 и 2−18;

— улица 10-я линия, 1−13 и 2−14;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Говорова, 64;

— улица Лесопарковая, 63.

С 9:00 до 16:00 света не будет в домах:

— улица Красноармейская, 132, 142−146;

— переулок Соборный, 35, 48−50;

— улица Максима Горького, 117/40.

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