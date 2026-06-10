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Баян Алагузова прогулялась с семьей по набережной во Франции

Продюсер и актриса Баян Алагузова показала, как прогуливается во Франции с мужем и младшей дочерью. Подписчики в Instagram отметили, что у нее идеальная семья, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

На видео, которым Баян Алагузова поделилась в соцсети, она прогуливается по набережной с мужем, известным бизнесменом Турсеном Алагузовым, и младшей дочерью Алисой, которую держит на руках.

Для семейной прогулки Баян выбрала легкий летний наряд с шортами, соломенный козырек и солнцезащитные очки. Удобная светлая обувь и сумочка дополнили её образ.

Фанаты Алагузовой оставили множество комментариев под видео:

  • «Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать»;

  • «Безупречная»;

  • «Сильная красивая женщина!»;

  • «Баян выглядит, как 25-летняя девушка»;

  • «Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках своё счастье»;

  • «Алмусен спит, наверное»;

  • «Пусть ваше счастье не кончается».