Баян Алагузова прогулялась с семьей по набережной во Франции

На видео, которым Баян Алагузова поделилась в соцсети, она прогуливается по набережной с мужем, известным бизнесменом Турсеном Алагузовым, и младшей дочерью Алисой, которую держит на руках.
Для семейной прогулки Баян выбрала легкий летний наряд с шортами, соломенный козырек и солнцезащитные очки. Удобная светлая обувь и сумочка дополнили её образ.
Фанаты Алагузовой оставили множество комментариев под видео:
«Осознанная и красивая пара лидеров, умеющих правильно жить и отдыхать»;
«Безупречная»;
«Сильная красивая женщина!»;
«Баян выглядит, как 25-летняя девушка»;
«Сначала они держались за руки. Теперь держат на руках своё счастье»;
«Алмусен спит, наверное»;
«Пусть ваше счастье не кончается».