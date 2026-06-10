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Ракетную опасность объявили в сибирском регионе

В Омской области объявили режим беспилотной опасности.

Обновлено: режим отменили в 11:30. Таким образом, он действовал полчаса.

В Омской области объявили режим ракетной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Омичей попросили соблюдать меры безопасности: оставаться дома или уйти в укрытие, не трогать обломки, не снимать и не распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.

Ранее, 5 мая, впервые объявили ракетную опасность в граничащем с Красноярским краем регионе — Ханты-Мансийском автономном округе.

Фото на главной: magnific.com.

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