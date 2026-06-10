Ракетную опасность объявили в сибирском регионе

Обновлено: режим отменили в 11:30. Таким образом, он действовал полчаса.
В Омской области объявили режим ракетной опасности. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Омичей попросили соблюдать меры безопасности: оставаться дома или уйти в укрытие, не трогать обломки, не снимать и не распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.
Ранее, 5 мая, впервые объявили ракетную опасность в граничащем с Красноярским краем регионе — Ханты-Мансийском автономном округе.
Фото на главной: magnific.com.
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