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Чернышенко: 5 тыс. спортсменов из России допустили к международным соревнованиям

Более 5 тыс. атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в разговоре с «РИА Новости».

Более 5 тыс. атлетов из России получили право выступать на международных соревнованиях индивидуально в нейтральном статусе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в разговоре с «РИА Новости».

В 2025 году более 1,5 тыс. российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, напомнил вице-премьер.

В июне Международная федерация фехтования (FIE) полностью отменила ограничения для российских атлетов. Ранее санкции также отменили Международная федерация гимнастики, Международная федерация водных видов спорта, Объединенный мир борьбы, а также международные федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муай-тай и бокса.

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