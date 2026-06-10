Ушёл из жизни один из первых мировых судей Омской области Иван Леонов

Свой первый судейский пост он получил в 1993 году в Колосовском районном суде, где позже стал председателем. В отставку вышел в 1999-м с должности судьи Советского районного суда Омска. Но закончилась ли на этом его карьера? Нет. Он ещё несколько раз возвращался на скамью — исполнял обязанности судьи в Советском и Крутинском судах.