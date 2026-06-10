Ушёл из жизни один из первых мировых судей Омской области Иван Леонов

Судейское сообщество Омской области понесло невосполнимую потерю — на 80-м году ушёл из жизни Иван Иванович Леонов, стоявший у истоков создания мировой юстиции в регионе, об этом сообщили в Управлении Судебного департамента.
Свой первый судейский пост он получил в 1993 году в Колосовском районном суде, где позже стал председателем. В отставку вышел в 1999-м с должности судьи Советского районного суда Омска. Но закончилась ли на этом его карьера? Нет. Он ещё несколько раз возвращался на скамью — исполнял обязанности судьи в Советском и Крутинском судах.
А когда в 2002 году в Омской области начали создавать мировую юстицию, Леонов вошёл в число первых, кто занял эту должность. Шесть лет он проработал на судебном участке № 22 Омского района, а также выполнял функции судьи-организатора. Коллеги запомнили его как человека принципиального, но при этом тактичного — качества, которые не всегда встречаются вместе. Судейское сообщество выразило глубокие соболезнования родным и близким.
Ранее мы рассказывали, что не стало легендарного основателя омского ресторанного бренда Олега Лобова.