Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в России в начале лета, показал анализ базы SuperJob, подготовленный для РИА Новости.
В столице больше всего готовы были предложить сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. Второе место по щедрости зарплатных предложений в Москве занимает сразу несколько вакансий для врачей: стоматологов ортопеда и терапевта, а также травматолога-ортопеда. Таким специалистам работодатель готов предложить от 300 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров водитель-экспедитор (категория Е) — новому специалисту готовы предложить от 280 тысяч.
Аналогичная ситуация с точки зрения профессиональных сфер в Санкт-Петербурге. В Северной столице врачу-косметологу предлагают от 300 тысяч рублей, врачу ультразвуковой диагностики — 300 тысяч, а водителю той же категории, что и в московской вакансии, 250−280 тысяч рублей.
Также аналитики изучили рынок труда в других крупных российских городах. Курьеру-водителю в Волгограде готовы предложить от 125 тысяч рублей, в Воронеже работодатель ищет соискателя на должность стоматолога-ортопеда с зарплатой от 300 тысяч рублей, в Екатеринбурге — машиниста бурильно-крановой самоходной машины (100−160 тысяч рублей), в Казани — врача ультразвуковой диагностики (от 150 тысяч рублей), в Краснодаре — менеджера по развитию в логистической сфере (100−160 тысяч рублей).
В Красноярске будущему прорабу готовы предложить 150−200 тысяч рублей в месяц, водителю в Нижнем Новгороде — 200−300 тысяч рублей, менеджеру-технологу в Новосибирске — от 150 тысяч рублей, столяру в Омске — от 100 тысяч рублей, сварщику-автослесарю в Ростове-на-Дону — от 180 тысяч рублей, врачу ультразвуковой диагностики в Самаре — 140−200 тысяч рублей, стоматологу-хирургу в Уфе — от 200 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду в Челябинске — от 140 тысяч рублей.