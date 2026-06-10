Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

В Красноярске будущему прорабу готовы предложить 150−200 тысяч рублей в месяц, водителю в Нижнем Новгороде — 200−300 тысяч рублей, менеджеру-технологу в Новосибирске — от 150 тысяч рублей, столяру в Омске — от 100 тысяч рублей, сварщику-автослесарю в Ростове-на-Дону — от 180 тысяч рублей, врачу ультразвуковой диагностики в Самаре — 140−200 тысяч рублей, стоматологу-хирургу в Уфе — от 200 тысяч рублей, стоматологу-ортопеду в Челябинске — от 140 тысяч рублей.