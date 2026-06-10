Тушу сбитого тигра Одыра передали в Гродековский музей для изготовления чучела

Тушу тигра по имени Одыр, которого сбили зимой 2025 года, передали в Гродековский музей для изготовления чучела. Новый экспонат заменит своего предшественника, установленного в музее ещё в 1950-е годы.
Напомним, жизнь самца тигра по кличке Одыр оборвалась вечером 25 декабря 2025 года на 22−23 км федеральной автодороги Хабаровск—Владивосток, на объездном участке вокруг посёлка Корфовский. Преодолевая разделительный барьер трассы, Одыр выпрыгнул на проезжую часть и погиб от столкновения с автотранспортом.
Как сообщал ФГБУ «Заповедное Приамурье», это уже второй случай гибели тигров на данном отрезке трассы. Ровно год назад, при подобных обстоятельствах, погибла взрослая тигрица.
ФГБУ «Заповедное Приамурье», в ведении которого находятся федеральный государственный заказник «Хехцир» и государственный природный заповедник «Большехехцирский», подготовили обращение в дорожные службы в связи с регулярными случаями гибели диких животных на участке федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури». В долгосрочной перспективе оптимальным решением стало бы строительство экодука, либо крупного подземного перехода, обеспечивающего безопасную миграцию животных.
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