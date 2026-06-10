Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о преодолении последствий мощного землетрясения на Филиппинах

Лукашенко обратился к президенту Филиппин после разрушительного землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему с соболезнованиями после разрушительного землетрясения на островах, сообщает пресс-служба президента.

Так, белорусским лидером были направлены соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали о землетрясении, затронувшем остров Минданао.

От имени белорусов и от себя лично глава республики адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим, выразив надежду на скорое преодоление последствий стихии.

А еще мы писали, что происходит возле дома в Витебске 9 июня, где произошло обрушение грунта.

И ранее «Беларусь 1» сказал, подтвердилась ли жалоба к Лукашенко о тяжелом разводе с судами, обвинениями и интимными подробностями.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше