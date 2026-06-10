Лукашенко сказал о преодолении последствий мощного землетрясения на Филиппинах

Так, белорусским лидером были направлены соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали о землетрясении, затронувшем остров Минданао.