Лукашенко сказал о преодолении последствий мощного землетрясения на Филиппинах

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему с соболезнованиями после разрушительного землетрясения на островах, сообщает пресс-служба президента.
Так, белорусским лидером были направлены соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате мощного землетрясения на Филиппинах. Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали о землетрясении, затронувшем остров Минданао.
От имени белорусов и от себя лично глава республики адресовал искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления пострадавшим, выразив надежду на скорое преодоление последствий стихии.
А еще мы писали, что происходит возле дома в Витебске 9 июня, где произошло обрушение грунта.
И ранее «Беларусь 1» сказал, подтвердилась ли жалоба к Лукашенко о тяжелом разводе с судами, обвинениями и интимными подробностями.