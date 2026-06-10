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8,7 млн тенге в месяц: названы самые амбициозные зарплатные ожидания казахстанцев

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) сегодня, 10 июня 2026 года, опубликовало интересные данные по вакансиям, размещенным на Электронной бирже труда, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Рынок труда в Казахстане: статистика и тенденции

С начала 2026 года на платформе размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме.

Май 2026 года

  • Работодатели разместили 86,7 тыс. вакансий.

  • Соискатели опубликовали 91,6 тыс. резюме.

Отраслевая структура спроса

  1. Образование — 14 тыс. рабочих мест (лидер).

  2. Прочие виды услуг — 12,5 тыс.

  3. Здравоохранение и социальное обслуживание — 8,6 тыс.

  4. Строительство — 8 тыс.

  5. Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7,5 тыс.

  6. Обрабатывающая промышленность — 6,9 тыс.

Региональное распределение вакансий

  1. Астана — 8,3 тыс.

  2. Павлодарская область — 5,5 тыс.

  3. Алматы — 5,2 тыс.

  4. Туркестанская область — 5,1 тыс.

  5. Атырауская область — 5 тыс.

Структура спроса по уровню квалификации

  • Специалисты среднего уровня квалификации — около 43%.

  • Низкоквалифицированные позиции — 31%.

  • Высококвалифицированные специалисты — 26%.

Структура предложения рабочей силы

  • Специалисты среднего уровня квалификации — 40%.

  • Высококвалифицированные — 31%.

  • Низкоквалифицированные — 29%.

Возраст и гендерный состав соискателей

  • До 35 лет — 41%.

  • 35−44 года — 28%.

  • 45−54 года — 20%.

  • Старше 55 лет — 11%.

  • Женщины — 52%.

  • Мужчины — 48%.

Вакансии с высокой оплатой труда

  1. Заместитель начальника производства в добывающей промышленности — ≈1,45 млн тенге.

  2. Инженер по защите информации — ≈1,23 млн тенге.

  3. Главный сварщик — ≈1,24 млн тенге.

Соискатели с высокими ожиданиями по зарплате

  1. Капитан судна — ≈8,7 млн тенге.

  2. Заместитель руководителя — ≈3,7 млн тенге.

  3. Пилот — ≈2,8 млн тенге.

5 июня 2026 года в Казахстане изменились единые правила исчисления средней заработной платы.