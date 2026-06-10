8,7 млн тенге в месяц: названы самые амбициозные зарплатные ожидания казахстанцев

Рынок труда в Казахстане: статистика и тенденции
С начала 2026 года на платформе размещено 495,7 тыс. вакансий и 609,3 тыс. резюме.
Май 2026 года
Работодатели разместили 86,7 тыс. вакансий.
Соискатели опубликовали 91,6 тыс. резюме.
Отраслевая структура спроса
Образование — 14 тыс. рабочих мест (лидер).
Прочие виды услуг — 12,5 тыс.
Здравоохранение и социальное обслуживание — 8,6 тыс.
Строительство — 8 тыс.
Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 7,5 тыс.
Обрабатывающая промышленность — 6,9 тыс.
Региональное распределение вакансий
Астана — 8,3 тыс.
Павлодарская область — 5,5 тыс.
Алматы — 5,2 тыс.
Туркестанская область — 5,1 тыс.
Атырауская область — 5 тыс.
Структура спроса по уровню квалификации
Специалисты среднего уровня квалификации — около 43%.
Низкоквалифицированные позиции — 31%.
Высококвалифицированные специалисты — 26%.
Структура предложения рабочей силы
Специалисты среднего уровня квалификации — 40%.
Высококвалифицированные — 31%.
Низкоквалифицированные — 29%.
Возраст и гендерный состав соискателей
До 35 лет — 41%.
35−44 года — 28%.
45−54 года — 20%.
Старше 55 лет — 11%.
Женщины — 52%.
Мужчины — 48%.
Вакансии с высокой оплатой труда
Заместитель начальника производства в добывающей промышленности — ≈1,45 млн тенге.
Инженер по защите информации — ≈1,23 млн тенге.
Главный сварщик — ≈1,24 млн тенге.
Соискатели с высокими ожиданиями по зарплате
Капитан судна — ≈8,7 млн тенге.
Заместитель руководителя — ≈3,7 млн тенге.
Пилот — ≈2,8 млн тенге.
5 июня 2026 года в Казахстане изменились единые правила исчисления средней заработной платы.