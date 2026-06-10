Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

В Красноярске будущему прорабу готовы предложить 150−200 тысяч рублей в месяц. В Нижнем Новгороде водитель может рассчитывать на доход 200−300 тысяч рублей. В Новосибирске открыта вакансия менеджера-технолога с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Омске столяру предлагают от 100 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону сварщику-автослесарю готовы платить от 180 тысяч рублей. В Самаре будущему врачу ультразвуковой диагностики предлагают доход 140−200 тысяч рублей. В Уфе открыт набор на вакансию стоматолога-хирурга с зарплатой от 200 тысяч рублей. А в Челябинске ищут стоматолога-ортопеда с доходом от 140 тысяч рублей.