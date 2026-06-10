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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в России в июне

Вакансия стоматолога в Перми возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых.

Источник: РИА Новости

Вакансия стоматолога-ортопеда в Перми с зарплатой от 400 тысяч рублей в месяц возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых предложений о работе в России в начале лета. Это показал анализ базы SuperJob, подготовленный для РИА Новости.

В столице больше всего готовы были предложить сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. На втором месте по щедрости зарплатных предложений в Москве находятся сразу несколько вакансий для врачей: стоматолога-ортопеда и терапевта, а также травматолога-ортопеда. Работодатель готов предложить таким специалистам от 300 тысяч рублей в месяц. Третье место занимает водитель-экспедитор (категория Е) — новому специалисту готовы предложить от 280 тысяч.

Аналогичная ситуация с точки зрения профессиональных сфер наблюдается в Санкт-Петербурге. Врачу-косметологу здесь предлагают от 300 тысяч рублей, врачу ультразвуковой диагностики — 300 тысяч, а водителю той же категории, что и в Москве, — 250−280 тысяч рублей.

Аналитики также изучили рынок труда в других крупных российских городах. В Волгограде будущему курьеру-водителю готовы предложить от 125 тысяч рублей. В Воронеже работодатель ищет стоматолога-ортопеда с зарплатой от 300 тысяч рублей. В Екатеринбурге открыта вакансия машиниста бурильно-крановой самоходной машины с доходом 100−160 тысяч рублей. В Казани ищут врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Краснодаре предлагают работу менеджера по развитию в логистической сфере с доходом 100−160 тысяч рублей.

В Красноярске будущему прорабу готовы предложить 150−200 тысяч рублей в месяц. В Нижнем Новгороде водитель может рассчитывать на доход 200−300 тысяч рублей. В Новосибирске открыта вакансия менеджера-технолога с зарплатой от 150 тысяч рублей. В Омске столяру предлагают от 100 тысяч рублей. В Ростове-на-Дону сварщику-автослесарю готовы платить от 180 тысяч рублей. В Самаре будущему врачу ультразвуковой диагностики предлагают доход 140−200 тысяч рублей. В Уфе открыт набор на вакансию стоматолога-хирурга с зарплатой от 200 тысяч рублей. А в Челябинске ищут стоматолога-ортопеда с доходом от 140 тысяч рублей.