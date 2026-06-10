США завершили удары по Ирану в ответ на сбитый вертолет Apache

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS News заявил, что согласование сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять от одной недели до нескольких месяцев. В интервью Fox News он заверил, что американское руководство намерено добиться мирного соглашения с Ираном. По словам Вэнса, США будут работать над сделкой вне зависимости от позиции Израиля.