ЗАГСы Владивостока изменят график работы на длинные выходные

Владивостокские отделы ЗАГС переходят на сокращенный режим работы в преддверии Дня России. Изменения в графике затронут 11, 12 и 13 июня, сообщила пресс-служба администрации города.
«11 июня в отделах ЗАГС рабочий день сокращен на 1 час», — говорится в сообщении.
12 июня станет выходным праздничным днем. Исключение сделают для отдела № 1 — там в этот день можно будет зарегистрировать брак.
13 июня будут работать только отделы № 2 и № 3, и тоже исключительно для заключения браков.
Обычный режим работы всех подразделений возобновится с 16 июня.
Один из «самых красивых ЗАГСов в России» откроется во Владивостоке после ремонта.
Торжественный зал с винтовой лестницей и хрустальной люстрой будет готов к сентябрю.
Напомним, что ремонт помещения под отдел ЗАГС на Океанском проспекте, 7, который обещает стать настоящим украшением города, завершают во Владивостоке. Бело-золотой интерьер, зеркальные стены и хрустальная люстра помогут сделать бракосочетание запоминающимся и сделать красивые фото на память.