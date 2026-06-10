ЗАГСы Владивостока изменят график работы на длинные выходные

Напомним, что ремонт помещения под отдел ЗАГС на Океанском проспекте, 7, который обещает стать настоящим украшением города, завершают во Владивостоке. Бело-золотой интерьер, зеркальные стены и хрустальная люстра помогут сделать бракосочетание запоминающимся и сделать красивые фото на память.