Пермь стала съемочной площадкой для программы на Первом канале

С 7 по 11 июня столица Прикамья принимает съемочную группу федеральной телепрограммы «Доброе утро». Как сообщили в Министерстве туризма Пермского края, московские журналисты работают над сюжетами, посвященными пермским достопримечательностям и фестивалям.