Стало известно о состоянии отравившихся посетителей кафе в Башкирии

Минздрав Башкирии рассказал Горобзор.ру о состоянии семи человек, которые обратились за медпомощью.
Все они были госпитализированы в городскую больницу Кумертау. Их состояние средней степени тяжести.
Напомним, 9 июня специалисты Роспотребнадзора выехали в кафе «Остерия» в Кумертау, чтобы провести санитарно-эпидемиологическое расследование. Поводом послужило ухудшение самочувствия горожан после похода в общепит.
Кафе было временно закрыто, угрозы распространения инфекции нет. По данному факту возбуждено уголовное дело.