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Стало известно о состоянии отравившихся посетителей кафе в Башкирии

В Кумертау после посещения кафе отравились несколько человек.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Минздрав Башкирии рассказал Горобзор.ру о состоянии семи человек, которые обратились за медпомощью.

Все они были госпитализированы в городскую больницу Кумертау. Их состояние средней степени тяжести.

Напомним, 9 июня специалисты Роспотребнадзора выехали в кафе «Остерия» в Кумертау, чтобы провести санитарно-эпидемиологическое расследование. Поводом послужило ухудшение самочувствия горожан после похода в общепит.

Кафе было временно закрыто, угрозы распространения инфекции нет. По данному факту возбуждено уголовное дело.