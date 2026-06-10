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На Дону продажу алкоголя ограничат в конце июня и начале июля

Соответствующую информацию опубликовали власти некоторых районов Дона.

Власти ряда районов Ростовской области объявили о введении полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в конце июня и начале июля — в период проведения школьных выпускных вечеров и выдачи аттестатов.

Ограничение установлено в соответствии с областным законодательством. За его нарушение предусмотрены административные санкции:

для должностных лиц — штраф в размере от 20 000 до 40 000 рублей;

для юридических лиц — штраф от 100 000 до 300 000 рублей с возможной конфискацией алкогольной продукции.

Исключение сделано для точек общественного питания: на них действие запрета не распространяется.