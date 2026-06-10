Защитник «Салавата Юлаева» усилит оборону хабаровского ХК «Амур»

— Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.