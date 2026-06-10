Защитник «Салавата Юлаева» усилит оборону хабаровского ХК «Амур»

Состав хабаровской хоккейной команды «Амур» пополнил новый защитник Алексей Василевский — руководство клуба подписало с ним соглашение, рассчитанное на два игровых сезона. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по мнению спортивных экспертов, сегодня новичок «тигров» является одним из лучших в своём деле во всей Континентальной хоккейной лиге.
Алексею Василевскому 33 года — сам он является воспитанником уфимской хоккейной школы. В КХЛ он дебютировал в сезоне 2012/13 в составе «Салавата Юлаева». За 12 сезонов Василевский выходил на лёд 617 раз в регулярных чемпионатах и 85 раз в плей-офф. Если говорить про его амплуа, то он классический «защитник-домосед». За карьеру защитник забросил 59 шайб и отдал 104 передачи.
Если смотреть на эти цифры, то результат не выдающийся, однако нужно взглянуть на защитника под другим углом: 1391 блокированный бросок — это почти два блока за игру, 895 силовых приёмов — больше одного за матч. Он не забивал, но ломал атаки противников. Таких игроков редко замечают с трибун, но тренеры ценят их выше, чем форвардов.
Его лучший атакующий сезон пришёлся на 2019/2020 в «Автомобилисте»: 11 голов и 27 очков. После этого он перестроил игру в пользу надёжности. В 2023 году он вернулся в «Салават Юлаев», и там его роль стала ещё более оборонительной.
С 2023 по 2025 год Василевский провёл, пожалуй, лучшие сезоны карьеры. В 2023/24 его показатель полезности достиг +17 — личный рекорд. В 2024/25 он набрал 11 очков при +14, а в плей-офф забил 3 гола в 19 матчах — для него это была вспышка результативности. В минувшем чемпионате на его счету 60 игр, 9 очков (2+7), показатель полезности «+2» и первое место среди всех игроков команды по количеству заблокированных бросков.
— Алексей Василевский — это настоящий боец, специалист по игре в меньшинстве и блокированным броскам. Опять же, мы учитывали его человеческие качества, потенциальную лидерскую роль в раздевалке и способность позитивно влиять на коллектив. Обратили внимание и на то, что за 14 сезонов в КХЛ Алексей выступал лишь за два клуба. Это многое говорит о его отношении к командам, в которых он играет, — отметил генеральный менеджер ХК «Амур» Никита Точицкий.
Напомним, ранее руководство хабаровского хоккейного клуба «Амур» произвело обмен с новосибирской командой «Сибирь». В рамках соглашения дружину «тигров» покинул Иван Воробьёв. Вместо него в Хабаровск переедут братья Иван и Егор Климовичи.