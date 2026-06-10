Шестидневные поиски Усольцевых не увенчались успехом

Очередной раунд поисков проводился с 4 по 9 июня по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья, которые определили криминалисты. В мероприятиях участвовали только опытные специалисты, всего — около 80 человек. Они выезжали в тайгу на специализированной технике повышенной проходимости и осматривали местность, в том числе с помощью дронов.