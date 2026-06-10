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Шестидневные поиски Усольцевых не увенчались успехом

Дополнительные мероприятия проводились с 4 по 9 июня по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья, которые определили криминалисты.

Дополнительные мероприятия по поиску семьи Усольцевых, пропавших в сентябре 2025 года в тайге на востоке Красноярского края, не дали результатов. Об этом сегодня сообщили спасатели и следователи.

Очередной раунд поисков проводился с 4 по 9 июня по пешим маршрутам в направлении Кутурчинского Белогорья, которые определили криминалисты. В мероприятиях участвовали только опытные специалисты, всего — около 80 человек. Они выезжали в тайгу на специализированной технике повышенной проходимости и осматривали местность, в том числе с помощью дронов.

«В течение 6 дней краевые спасатели обследовали 50,5 кв. км. горно-таежной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена», — рассказали в учреждении «Спасатель».

В региональном СК Newslab сообщили, что теперь поиски Усольцевых временно приостановлены.

В рамках расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения семьи установлено, что 28 сентября супруги вместе с 5-летней дочерью направились в туристический поход с окраины поселка Кутурчин. В течение двух дней они не выходили на связь с родственниками, в связи с чем 30 сентября сын женщины обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В СМИ и соцсетях неоднократно высказывались различные конспирологические предположения о загадочной пропаже семьи, в том числе, что они могли сбежать в другую страну. Но правоохранители и эксперты-поисковики считают основной версией случившегося несчастный случай, связанный с резким изменением погодных условий в горах.

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