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В Хабаровском крае готовят спасателей и волонтёров к поискам людей в лесах

Обучение прошло на базе МЧС в селе Ракитное перед началом поискового сезона.

В Хабаровском крае спасатели МЧС России и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям начали подготовку к поисковому сезону, когда чаще всего теряются люди в природной среде, сообщает пресс-служба ГУ России МЧС по Хабаровскому краю.

Занятия прошли на базе поисково-спасательного отряда в селе Ракитное. Участники отработали навыки поиска заблудившихся в лесу, оказания первой помощи и действий в условиях, когда счёт идёт на часы.

Спасатели показали работу водолазного подразделения и кинологических расчётов, а также технику и оборудование, используемые при реальных поисково-спасательных операциях. Отдельно разобрали обновлённые алгоритмы первой помощи и типовые ошибки, которые могут стоить человеку жизни.

Также волонтёры пообщались с психологами МЧС, где обсудили поведение людей в стрессовых ситуациях и способы правильно взаимодействовать с пострадавшими.

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