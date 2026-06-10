В Хабаровском крае готовят спасателей и волонтёров к поискам людей в лесах

В Хабаровском крае спасатели МЧС России и волонтёры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям начали подготовку к поисковому сезону, когда чаще всего теряются люди в природной среде, сообщает пресс-служба ГУ России МЧС по Хабаровскому краю.
Занятия прошли на базе поисково-спасательного отряда в селе Ракитное. Участники отработали навыки поиска заблудившихся в лесу, оказания первой помощи и действий в условиях, когда счёт идёт на часы.
Спасатели показали работу водолазного подразделения и кинологических расчётов, а также технику и оборудование, используемые при реальных поисково-спасательных операциях. Отдельно разобрали обновлённые алгоритмы первой помощи и типовые ошибки, которые могут стоить человеку жизни.
Также волонтёры пообщались с психологами МЧС, где обсудили поведение людей в стрессовых ситуациях и способы правильно взаимодействовать с пострадавшими.