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Поезда в Крым и обратно, идущие через Ростов, пустят на полуостров только днем

Несколько поездов в Крым и обратно, идущие через Ростов, будут останавливаться на станции Керчь Южная.

Источник: Комсомольская правда

Поезда, следующие в Крым и из Крыма через Ростов, будут заезжать на территорию республики только в светлое время суток. Об этом сообщает перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

— Оперативный штаб Крыма ввел новую схему движения железнодорожного транспорта с 00:00 среды, 10 июня. Ночное передвижение поездов «Таврия» по полуострову сокращается. Теперь маршруты десяти составов будут заканчиваться и начинаться на станции Керчь Южная, — сообщили в транспортной компании.

Среди них: поезда из Москвы в Симферополь и Евпаторию, из Санкт-Петербурга в Севастополь и Симферополь, а также составы из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска и Таганрога.

— На станции Керчь Южная пассажиров пересадят на автобусы. Их предоставит республика Крым. На каждом автобусе укажут направление: Керчь — Джанкой, Керчь — Владиславовка, Керчь — Симферополь и другие, — уточнил перевозчик и добавил, что расписание автобусов опубликовано на сайте Минтранса Крыма.

Некоторые поезда «Таврия» продолжат курсировать по прежнему расписанию. В их числе составы из Москвы в Симферополь (в том числе двухэтажные), Феодосию, Севастополь, из Санкт-Петербурга в Евпаторию, из Адлера в Симферополь, из Минеральных Вод и Смоленска.

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