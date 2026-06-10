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Глава ростовской администрации предупредил о рассылке фейковых сообщений от его имени

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем канале в Max сообщил, что от его имени горожанам приходят фейковые сообщения.

Источник: Коммерсантъ

Глава администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин в своем канале в Max сообщил, что от его имени горожанам приходят фейковые сообщения.

Господин Скрябин призвал жителей города не пересылать такие сообщения, а также не переходить по ссылкам, которые могут в них находиться.

«Отмечаются случаи рассылки мошенниками фейковых сообщений от моего имени. Если вы получаете звонки с подозрительных номеров или сообщения со ссылками, приглашения, пожалуйста, будьте осторожны и ни в коем случае не переходите по ним!», — написал глава городской администрации.