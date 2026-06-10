Глава ростовской администрации предупредил о рассылке фейковых сообщений от его имени

«Отмечаются случаи рассылки мошенниками фейковых сообщений от моего имени. Если вы получаете звонки с подозрительных номеров или сообщения со ссылками, приглашения, пожалуйста, будьте осторожны и ни в коем случае не переходите по ним!», — написал глава городской администрации.