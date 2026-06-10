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Развернут без QR-кода: названы причины больших пробок на границе Казахстана и России

В Костанайской области на автомобильном пункте пропуска «Кайрак» казахстанско-российской границы скопилось большое количество автотранспорта. В Департаменте государственных доходов (ДГД) региона объяснили причину, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Транспортные средства, по информации ведомства, скопились как со стороны Казахстана, так и со стороны пункта пропуска «Бугристое» со стороны России.

«Временное увеличение времени прохождения границы связано с проводимыми работами по реконструкции и благоустройству территорий пунктов пропуска. Данные работы направлены на улучшение инфраструктуры и создание более комфортных условий для участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков», — прокомментировали в ДГД Костанайской области.

Перевозчиков и участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрутов и времени доставки грузов.

Дополнительно в ДГД напомнили, что с 1 июня 2026 года в Российской Федерации введена система подтверждения ожидания товаров — СПОТ.

При ввозе товаров автомобильным транспортом получателю на территории России необходимо заранее оформить документ о предстоящей поставке и получить QR-код. Указанный QR-код должен находиться у водителя и предъявляться по требованию контролирующих органов.

«В случае отсутствия подтвержденного QR-кода транспортное средство может быть не допущено на территорию Российской Федерации и возвращено обратно». ДГД.

Для недопущения задержек на границе департамент рекомендует:

заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода в рамках СПОТ; проверять наличие QR-кода до прибытия к пункту пропуска; иметь QR-код в распечатанном либо электронном виде; сверять сведения, указанные в QR-коде, с товаросопроводительными документами, включая наименование товара, количество, сведения о транспортном средстве и получателе; учитывать возможное увеличение времени прохождения границы при некорректном оформлении документов.

«Просим участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков заблаговременно взаимодействовать с российскими получателями товаров и учитывать указанные изменения при планировании перевозок», — обратились в ДГД.

7 июня сообщалось об образовании большой пробки на казахстанско-российской границе в Актюбинской области.