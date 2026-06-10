Развернут без QR-кода: названы причины больших пробок на границе Казахстана и России

заранее уточнять у российского получателя наличие оформленного QR-кода в рамках СПОТ; проверять наличие QR-кода до прибытия к пункту пропуска; иметь QR-код в распечатанном либо электронном виде; сверять сведения, указанные в QR-коде, с товаросопроводительными документами, включая наименование товара, количество, сведения о транспортном средстве и получателе; учитывать возможное увеличение времени прохождения границы при некорректном оформлении документов.