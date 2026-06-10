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Режим ракетной опасности ввели в Нижегородской области утром 10 июня

В Нижегородской области утром 10 июня ввели режим ракетной опасности. В сообщении, разосланном РСЧС, призывают соблюдать спокойствие.

В Нижегородской области утром 10 июня ввели режим ракетной опасности. В сообщении, разосланном РСЧС, призывают соблюдать спокойствие.

В Минобороны РФ позднее сообщили, что над территорией Нижегородской области сегодня ночью силы ПВО сбили украинские беспилотники самолетного типа.

Как писал «Ъ», по Чебоксарам нанесен ракетный удар, количество пострадавших и число поврежденных объектов уточняется.

Ранее режим ракетной угрозы объявили на всей территории Урала и в восьми регионах Приволжского федерального округа. Мэр Самары Иван Носков сообщал, что городской транспорт из-за ракетной опасности остановил движение, а метро работает как укрытие.

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