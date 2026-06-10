Три дня остается до завершения голосования за общественные пространства

«С наступлением тёплых дней тысячи красноярцев гуляют по скверам и набережным. Эти пространства появились благодаря неравнодушию и поддержке наших жителей. Сейчас у нас есть прекрасная возможность повлиять на улучшение облика нашего Красноярска, стать автором городских изменений. Тем более, что сейчас мы готовимся к 400-летию. Для этого нужно принять участие в голосовании по отбору общественных пространств, которые мы благоустроим в 2027 году. Не оставайтесь, пожалуйста в стороне», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Светлана Скрипальщикова.