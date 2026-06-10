Три дня остается до завершения голосования за общественные пространства

Почти 157 тысячи красноярцев уже приняли участие в голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства в 2027 году. Отбор территорий проходит по всей стране в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России.
Красноярцы выбирают из 17 общественных пространств. Благоустроены в следующем году будут только 8 из них, набравших наибольшее количество голосов.
В настоящее время продолжают лидировать набережная в Тихих зорях (более 23,6 тысячи голосов), сквер по пр. Металлургов (21,8 тысячи) и бульвар Ботанический (21,5 тысячи). Немного отстаёт от них набережная Енисея по ул. Крайней (почти 20 тысяч). Практически одинаковое количество голосов (13,4 и 13,8 тысячи) набрали сквер «Московский тракт», сквер им. Крутовского, Территория у Калинина, 41б и 41 В, а также сквер у стелы в мкрн Солнечный.
Помогают красноярцам в голосовании волонтёры. Городскими помощниками за полтора месяца стали более 1000 добровольцев. Они ведут работу в образовательных учреждениях, городских парках и скверах, во время различных событий и мероприятий. Волонтёров легко узнать по белым и синим жилетам.
«Мы рассказываем жителям о тех, пространствах и объектах, которые участвуют в голосовании, а также помогаем пройти авторизацию, если у человека возникли сложности. Чаще всего красноярцы отдают предпочтение выбору парков и скверов около своего дома, чтобы было ещё больше локаций для семейных прогулок», — рассказала Нилуфар Шарифова, специалист по работе с молодёжью красноярского волонтёрского центра «Доброе дело».
11 июня в 10:00 волонтёров можно будет встретить около стелы «Красноярск — город трудовой доблести», а 12 июня, в последний день голосования — на Ярких Берегах.
Напомним, голосование проходит на специальной платформе (zagorodsreda.gosuslugi.ru). Принять участие в голосовании может каждый житель города старше 14 лет. Для подтверждения голоса потребуется авторизация через портал «Госуслуги».
«С наступлением тёплых дней тысячи красноярцев гуляют по скверам и набережным. Эти пространства появились благодаря неравнодушию и поддержке наших жителей. Сейчас у нас есть прекрасная возможность повлиять на улучшение облика нашего Красноярска, стать автором городских изменений. Тем более, что сейчас мы готовимся к 400-летию. Для этого нужно принять участие в голосовании по отбору общественных пространств, которые мы благоустроим в 2027 году. Не оставайтесь, пожалуйста в стороне», — рассказала заместитель главы города — руководитель департамента информационной политики Светлана Скрипальщикова.
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