В Красноярском крае студентка нашла «подработку» у мошенников в TikTok и может попасть в колонию

В Ачинске перед судом предстанет 18-летняя студентка торгово-экономического техникума. Ее обвиняют в помощи телефонным мошенникам. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
По данным следствия, в январе девушка искала в интернете быстрый заработок и нашла объявление в TikTok. После этого она перешла по ссылке в мессенджер, где неизвестные предложили ей использовать банковские счета, открытые на ее имя. Суть работы заключалась в том, чтобы получать деньги и переводить их дальше по указанным реквизитам.
В один из февральских вечеров студентка несколько часов выполняла такие операции. Деньги поступали на ее счета и почти сразу переводились другим получателям. По версии следствия, девушка понимала, что участвует в незаконной схеме и помогает мошенникам скрывать движение похищенных денег. За свою работу она получила 5 тыс. рублей.
Прокурор утвердил обвинение по статье о неправомерных операциях с использованием электронных средств платежа. Девушке грозит до 3 лет лишения свободы.