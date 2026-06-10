В Красноярском крае студентка нашла «подработку» у мошенников в TikTok и может попасть в колонию

По данным следствия, в январе девушка искала в интернете быстрый заработок и нашла объявление в TikTok. После этого она перешла по ссылке в мессенджер, где неизвестные предложили ей использовать банковские счета, открытые на ее имя. Суть работы заключалась в том, чтобы получать деньги и переводить их дальше по указанным реквизитам.