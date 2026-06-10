В Прикамье снят режим ракетной опасности

В Пермском крае сегодня утром объявлялся режим ракетной опасности. Он действовал около часа.
В аэропорту Большое Савино вводился режим «Ковер», предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
За время действия режима ракетной опасности на территории региона никаких чрезвычайных происшествий не произошло.
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