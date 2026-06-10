Все ограничения сняты с белорусских спортсменов в парусном спорте

Со стороны Международной федерации парусного спорта сняты все ограничения с белорусских спортсменов, сообщил телеграм-канал Национального олимпийского комитета Беларуси.
Так, 9 июня на заседании совета Международной федерации парусного спорта (World Sailing) приняли решение отменить все ранее действовавшие ограничения в отношении белорусских спортсменов, тренеров и спортивных судей.
Ранее также МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.
И мы писали, как белоруска Арина Соболенко успокаивала нервы картинами Марка Шагала в Вене.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о преодолении последствий мощного землетрясения на Филиппинах.