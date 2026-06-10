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Женщина из ЕАО попалась на ссылку от лжеарендодателя

Мошенники выманили у жительницы ЕАО деньги через ссылку в мессенджере.

Источник: Комсомольская правда

В полицию ЕАО обратилась женщина. Как сообщили в ведомстве, она нашла на сайте объявлений предложение о сдаче квартиры в Благовещенске. Условия ее устроили, и она решила снять жилье. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

Дальше общение с арендодателем перешло в мессенджер. Стороны обо всем договорились, после чего собеседник прислал ссылку для оплаты. Женщина перешла по ней, ввела свои данные и перевела 22 тысячи рублей. Сразу после этого пришло уведомление: платеж не прошел, чтобы разблокировать перевод, нужно внести еще 22 тысячи.

Тут потерпевшая поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.

Правоохранители напоминают: будьте осторожны при онлайн-покупках и аренде. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не переводите деньги на непроверенные счета.