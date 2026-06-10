Женщина из ЕАО попалась на ссылку от лжеарендодателя

Дальше общение с арендодателем перешло в мессенджер. Стороны обо всем договорились, после чего собеседник прислал ссылку для оплаты. Женщина перешла по ней, ввела свои данные и перевела 22 тысячи рублей. Сразу после этого пришло уведомление: платеж не прошел, чтобы разблокировать перевод, нужно внести еще 22 тысячи.