Женщина из ЕАО попалась на ссылку от лжеарендодателя

В полицию ЕАО обратилась женщина. Как сообщили в ведомстве, она нашла на сайте объявлений предложение о сдаче квартиры в Благовещенске. Условия ее устроили, и она решила снять жилье. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Дальше общение с арендодателем перешло в мессенджер. Стороны обо всем договорились, после чего собеседник прислал ссылку для оплаты. Женщина перешла по ней, ввела свои данные и перевела 22 тысячи рублей. Сразу после этого пришло уведомление: платеж не прошел, чтобы разблокировать перевод, нужно внести еще 22 тысячи.
Тут потерпевшая поняла, что ее обманывают, и обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество.
Правоохранители напоминают: будьте осторожны при онлайн-покупках и аренде. Не переходите по ссылкам от незнакомцев и не переводите деньги на непроверенные счета.