Свадьба Тимура Родригеза с Катей Кабак оказалась под угрозой из-за бывшей жены

Экс-супруга певца Тимура Родригеза Анна Девочкина инициировала исполнительное производство против артиста прямо перед его свадьбой с актрисой Катей Кабак. Как пишет Starhit, бывшая жена шоумена требует возобновить выплаты на собственное содержание, ранее отмененные судом.
После новостей о помолвке Родригеза экс-супруга передала приставам старое соглашение, игнорируя свежее судебное решение. Согласно ему, она требует ежемесячные выплаты в размере 500 тысяч рублей, которые ей больше не положены. Исполнительное производство грозит арестом счетов и запретом на выезд за границу. В окружении артиста действия Девочкиной считают попыткой испортить грядущую свадьбу из-за боли и зависти.
— Мы неоднократно говорили Ане, что нет смысла держать обиду, когда у тебя все хорошо: новый обеспеченный мужчина, квартира в центре Мадрида, дети ходят в лучшие школы Испании, Тимур оставил все. Зачем воевать? Но она даже слушать не хочет, — рассказала журналу одна из подруг Девочкиной.
Адвокат музыканта Сергей Жорин считает, что действия Девочкиной выглядят так, будто она не может принять того, что ее бывший партнер живет своей жизнью и находится в новых отношениях.
— Мы рассчитываем, что судебные приставы максимально внимательно отнесутся к материалам исполнительного производства, проверят все обстоятельства и будут действовать строго в рамках закона. Надеемся, что личные эмоции, обиды или желание испортить человеку важное событие в жизни никак не повлияют на процессуальные решения и не приведут к необоснованным ограничениям, — заявил Жорин в беседе с изданием.
29 апреля стало известно, что Тимур Родригез сделал предложение Кате Кабак. По словам актрисы, она не догадывалась, что певец собирается жениться. Как отметила актриса, пара не придавала значения штампу в паспорте.
Ранее Родригез обращался в инстанцию, чтобы снизить размер алиментов на детей. С матерью остались жить 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль. Однако обращение в суд не принесло шоумену успехов. Родригезу отказали в его требованиях.
Позднее стало известно, что актер после развода с супругой оставил ей особняк в Подмосковье за 150 миллионов рублей и квартиру в столице за 100 миллионов. После того как Родригез перестал жить с Девочкиной, он перевел ей в общей сложности порядка 40 миллионов по алиментам.