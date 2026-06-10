Свадьба Тимура Родригеза с Катей Кабак оказалась под угрозой из-за бывшей жены

Позднее стало известно, что актер после развода с супругой оставил ей особняк в Подмосковье за 150 миллионов рублей и квартиру в столице за 100 миллионов. После того как Родригез перестал жить с Девочкиной, он перевел ей в общей сложности порядка 40 миллионов по алиментам.