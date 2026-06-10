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Спортсменка из Хабаровского края завоевала медали на всероссийском турнире специальной Олимпиады по плаванию «Победим вместе»

Анна Тельбухова выступала в четырех дисциплинах турнира в Казани. Дебют на новой дистанции не принес награду, но на коронных дистанциях спортсменка побила личные рекорды и получила две серебряные и одну золотую медаль. В 2026 году в юбилейных соревнованиях участвовали более 230 спортсменов с особенностями ментального развития из России и зарубежья.

Анна Тельбухова выступала в четырех дисциплинах турнира в Казани. Дебют на новой дистанции не принес награду, но на коронных дистанциях спортсменка побила личные рекорды и получила две серебряные и одну золотую медаль. В 2026 году в юбилейных соревнованиях участвовали более 230 спортсменов с особенностями ментального развития из России и зарубежья.