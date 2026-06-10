«Амурские Тигрицы» подписали контракт с новым игроком

Очередным новичком хабаровской команды стала Виктория Гуляева. Ей 19 лет, она родилась в Иркутске и всю карьеру провела в местной команд «Локомотив-Ангара», выступая на позиции либеро. В сезонах 2022/2023 и 2023/2024 она выигрывала бронзу Кубка Сибири и Дальнего Востока в составе иркутского клуба. Напомним, что ранее состав «Амурских Тигриц» пополнила доигровщик Алина Ахметова, которая родилась в Санкт-Петербурге, но играла в тульской команде «Тулица-2 U20».