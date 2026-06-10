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Выяснено, что вещество из куркумы может защищать кур от сальмонеллы

Расчеты ученых показали, что куркумин укрепляет защитный барьер кишечника, снижает воспаление и активирует антиоксидантную защиту.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую входит исследователь Уральского федерального университета (УрФу), выяснила, что природное вещество, содержащееся в куркуме, может защищать выращиваемых на мясо кур от сальмонеллы. Об этом сообщили ТАСС в департаменте по связям с общественностью вуза.

«Наши исследования показали, что куркумин не только стимулирует иммунитет, но и повышает иммунную толерантность и баланс иммунного гомеостаза, помогая предотвратить неконтролируемое воспаление, которое является основным фактором повреждения тканей во время инфекции. Кроме того, куркумин вмешивается в патогенные механизмы инфекции, подавляя их, а не действует как традиционное антибактериальное средство», — приводят в департаменте слова аспиранта лаборатории биотрансформационных технологий и пищевой химии УрФУ Мухаммада Юнуса.

Расчеты ученых показали, что куркумин одновременно воздействует на организм птицы и на саму инфекцию. Вещество укрепляет защитный барьер кишечника, снижает воспаление и активирует антиоксидантную защиту, а также подавляет белки сальмонеллы, которые позволяют бактерии проникать в клетки, выживать и размножаться. При этом куркумин не уничтожает бактерии, а снижает их активность и способность вызывать заболевание. Как пояснили исследователи, такой механизм, в отличие от действия традиционных антибиотиков, не должен приводить к развитию устойчивости бактерий.

Ученые отмечают, что, если данные подтвердятся в экспериментах на животных, то можно будет говорить о создании натуральной, безопасной и «умной» добавки для борьбы с одним из наиболее распространенных пищевых патогенов. «У нас может появиться инструмент, который позволит снизить распространение сальмонеллы среди птиц и, как следствие, уменьшить риск пищевых отравлений у людей», — отметил Юнус.

Результаты исследования опубликованы в журнале Veterinary Sciences. В научную группу вошли специалисты из России, Пакистана, Саудовской Аравии, Китая и Египта.

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