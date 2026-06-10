Выяснено, что вещество из куркумы может защищать кур от сальмонеллы

Расчеты ученых показали, что куркумин одновременно воздействует на организм птицы и на саму инфекцию. Вещество укрепляет защитный барьер кишечника, снижает воспаление и активирует антиоксидантную защиту, а также подавляет белки сальмонеллы, которые позволяют бактерии проникать в клетки, выживать и размножаться. При этом куркумин не уничтожает бактерии, а снижает их активность и способность вызывать заболевание. Как пояснили исследователи, такой механизм, в отличие от действия традиционных антибиотиков, не должен приводить к развитию устойчивости бактерий.