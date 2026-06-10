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«Наказание неотвратимо»: МВД обратилось к владельцам ночных клубов

МВД обратилось к владельцам развлекательных заведений, напомнив об ответственности за незаконный оборот сильнодействующих веществ, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

С 1 января в Казахстане введена уголовная ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ по статье 301 Уголовного кодекса. В перечень включено и оксид азота, известный среди молодежи как «веселящий газ».

Комитет по противодействию наркопреступности МВД регулярно проводит рейдовые мероприятия в ночных клубах и увеселительных заведениях для выявления и пресечения фактов распространения запрещенных веществ.

С начала года по республике зарегистрировано 49 случаев с изъятием свыше 1,5 тысячи баллонов и двух автоцистерн, ликвидирован канал поставки «веселящего газа» из соседнего государства. По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.

За незаконный оборот сильнодействующих веществ вступил в силу обвинительный приговор суда, по которому виновное лицо осуждено к восьми годам лишения свободы.

Начальник управления комитета по противодействию наркопреступности МВД, Бахытжан Амирханов, предупредил всех граждан, особенно владельцев и администраторов ночных развлекательных заведений, о недопустимости реализации и распространения оксида азота. Лица, причастные к перевозке, хранению и реализации запрещенных веществ, будут привлечены к ответственности.

Всегда помните о принципе неотвратимости наказания в отношении нарушителей закона, отметил Амирханов.