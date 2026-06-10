Пермский «Россельхозцентр» расширил свои компетенции.

В филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю создано структурное подразделение — Орган инспекции. Он займется оценкой соответствия качества семян и посевов.
Орган инспекции предлагает заказчикам услуги, включенные в область аккредитации: это оценка соответствия показателей посевных (посадочных) качеств семян, определение сортовых качеств (апробация) сельскохозяйственных растений, отбор проб семян.
Штат подразделения укомплектован компетентными сотрудниками с опытом работы более трех лет. Они прошли дополнительное обучение для повышения квалификации согласно действующим нормативным документам. Кроме того, для Органа инспекции закуплено и поверено оборудование.
Недавно организованное подразделение филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю успешно прошло аккредитацию. Процедура состояла из двух этапов. Сначала документы и сведения отправили на экспертизу в Росаккредитацию, чтобы проверить, насколько они отвечают необходимым критериям. Затем по видео-конференц-связи эксперты наблюдали за выполнением работ, проверяли соблюдение условий размещения оборудования и давали оценку материально-технической базы. На очном собеседовании сотрудники подтвердили знание нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов инспекции и иных документов, предусмотренных критериями аккредитации. Кроме того, прошла выборочная оценка составляемых документов, в том числе правильности их оформления по результатам инспекции.
В штат Органа инспекции входят четыре человека: руководитель, технический директор и два ведущих агронома. Все специалисты продемонстрировали свою компетентность и профессиональные навыки как в теории, так и на практике. Подразделение занимает четыре кабинета, имеет средства измерения и вспомогательное оборудование для работы в заявленной области аккредитации.
Контакт.
Орган инспекции ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю: г. Пермь. ул. Героев Хасана, 123.
Тел. (342) 256−56−83.
E-mail: rsc59-oi@mail.ru