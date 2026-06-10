Пермский «Россельхозцентр» расширил свои компетенции.

Недавно организованное подразделение филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Пермскому краю успешно прошло аккредитацию. Процедура состояла из двух этапов. Сначала документы и сведения отправили на экспертизу в Росаккредитацию, чтобы проверить, насколько они отвечают необходимым критериям. Затем по видео-конференц-связи эксперты наблюдали за выполнением работ, проверяли соблюдение условий размещения оборудования и давали оценку материально-технической базы. На очном собеседовании сотрудники подтвердили знание нормативных правовых актов, документов в области стандартизации, правил и методов инспекции и иных документов, предусмотренных критериями аккредитации. Кроме того, прошла выборочная оценка составляемых документов, в том числе правильности их оформления по результатам инспекции.