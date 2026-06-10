Мацуев сыграл Шумана, пианист в плаще и хор «Сирен»: как прошла XV рахманиновская «Белая сирень» в Казани

На самый первый фестиваль в 2011 году приезжал внук Рахманинова.
XV Международный фестиваль имени Сергея Рахманинова «Белая сирень», основанный худруком и главным дирижером ГАСО РТ Александром Сладковским в партнерстве с известным пианистом Денисом Мацуевым, традиционно закрывает текущий музыкальный сезон главного симфонического коллектива Татарстана. В этом году сезон, кстати, юбилейный — 60-й.
За эти 15 лет «белосиренцами» стало огромное число выдающихся пианистов и дирижеров. А старожилы помнят, как на самый первый фестиваль в 2011-м приезжал внук Рахманинова — Александр. Скончавшийся в 2012-м на 80-м году жизни наследник всех архивов прославленного деда успел, получается, благословить персональный фестиваль имени великого композитора в далекой вроде бы от него Казани.
Хотя почему далекой? По соседству, буквально впритык к современному зданию ГБКЗ имени Салиха Сайдашева, где проходят все концерты ГАСО РТ, стоит Казанская Ратуша — бывшее Дворянское собрание. В большом зале этого исторического здания Рахманинов выступал дважды — в 1910-м и 1916-м, причем исполнял тогда только собственные сочинения. В 2011 году на Ратуше обновили мемориальную доску, напоминающую о тех событиях.
«Даже не верится, что эти 15 лет промчались в темпе мацуиссимо — запатентованном, напоминаю, музыкальном темпе, — но это факт. Мы с маэстро Сладковским помним приезд Александра Борисовича Рахманинова, с которым очень дружили, и радуемся тому, что за эти годы фестиваль занял свое место и сегодня, думаю, является одним из центральных “рахманиновских” форумов как минимум в России. И это не случайно, ведь Сергей Васильевич в Казани выступал. И вообще “восточность” в его музыке, как мне кажется, присутствует — мне лично еще с детства казалось, что в интонациях Рахманинова часто что-то с Востока слышится», — рассказал «Татар-информу» Денис Мацуев.
Французский дирижер Клеман Нонсьё.
От «Ноктюрнов» до третьих концертов.
Программу 15-го фестиваля открыл в этом году 16 мая французский дирижер Клеман Нонсьё, уже не в первый раз выступающий с ГАСО РТ. Ему «достались» «Симфонические танцы», последний крупный опус Рахманинова (создан в 1940 году), его музыкальное завещание. А также Первый фортепианный концерт, созданный композитором еще в годы обучения в Московской консерватории (впрочем, в 1917-м значительно переработанный, причем в концертной практике закрепилась именно эта, уже «взрослая» авторская редакция). Солировала японская пианистка Шио Окуи.
Шио Окуи.
Но открывали вечер «Ноктюрны» Клода Дебюсси, причем в исполнении принял участие Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой. Обычно это 3-частное оркестровое сочинение французского импрессиониста исполняют без последней, хоровой части. Но в Казани, благодаря партнерству двух коллективов, слушателям выпала редкая удача услышать не только первые две составляющие цикла, «Облака» и «Празднества», но и женский хор в «Сиренах», создающий иллюзию морских голосов и зыбкого водного пространства. Такое «партнерство» вроде бы стилистически чуждого Рахманинову музыкального «сверстника» стало настоящим украшением «Белой сирени».
Олег Худяков.
20 мая программа фестиваля была уже «чисто» рахманиновской. И не только в музыкальной части. ГАСО РТ в этот вечер собрал на сцене победителей II Международного фестиваля пианистов, композиторов и дирижеров имени Сергея Рахманинова, проходившего в прошлом году в Москве. За пульт встал обладатель первой премии и золотой медали конкурса в категории «дирижирование» Олег Худяков. Начав с сумрачной поэмы «Остров мертвых», которую сам композитор считал одним из своих лучших сочинений, молодой дирижер задал высокую планку всему концерту.
Жуй Мин.
И эту планку поддержали два таких же золотых медалиста того же конкурса, но в категории «фортепиано»: 19-летний китайский пианист Жуй Мин, блестяще сыгравший Рапсодию на тему Паганини, и только что отметивший 24-летие Владимир Вишневский. Последний удивил казанскую публику сначала необычным обликом (он традиционно выступает в длинном летящем плаще), а затем — проникновенным исполнением Третьего фортепианного концерта Рахманинова, который объективно считается одним из самых сложных в фортепианном репертуаре.
Владимир Вишневский.
Оба молодых пианиста долго не хотели расставаться с благодарными слушателями и «отбисовали» каждый по три раза, что на концертах случается нечасто. Но залу, казалось, и этого было мало.
Джеми Джан Делиорман.
Закрылась же «Белая сирень» 3 июня концертом, на котором ГАСО РТ впервые управлял турецкий дирижер Джеми Джан Делиорман, с 2020 года возглавляющий Президентский симфонический оркестр в Анкаре (основанный, кстати, в 1826-м!). Компанию ему должна была составить пианистка Анна Цыбулёва, но она до Казани не доехала — и на замену вышел молодой, но уже известный пианист Сергей Давыденко, победитель XVII Международного конкурса имени Чайковского 2023 года.
Сергей Давыденко.
Он уже не раз выступил с ГАСО РТ. В декабре прошлого года, например, солировал в редко исполняемом и весьма сложном фортепианном концерте Софии Губайдулиной. На этот раз задача выпала попроще — Третий фортепианный концерт Сергея Прокофьева. Произведение Давыденко хорошо известное — более того, весь цикл из пяти концертов этого «ребенка богов» (так композитора назвал в своем стихотворении поэт Константин Бальмонт) пианист записал вместе с оркестром еще в 2024-м. Завершилась же «Белая сирень» Симфонией № 2 Рахманинова.
«Останавливаться на 46-м опусе не собираемся».
Центральным же концертом фестиваля стал вечер с участием, естественно, Дениса Мацуева и Александра Сладковского. Причем 24 мая пианист и дирижер сыграли уже 46-ю совместную программу — конечно, только по наименованию (по количеству счет совместных выступлений у них давно сбился). Напомним, 45-я в Казани прозвучала в ноябре, в рамках персонального фестиваля «Денис Мацуев У друзей», который также проводит ГАСО РТ. Тогда был исполнен концерт № 5 для фортепиано с оркестром Людвига ван Бетховена.
На этот раз — фортепианный концерт Роберта Шумана. Кстати, новый в репертуаре Мацуева — как ни странно, но ранее на этот шедевр немецкого романтизма пианист не замахивался.
«Мы каждый год исполняем новое произведение. И останавливаться на 46-м опусе не собираемся, благо репертуар для фортепиано безграничен. Кроме того, с ГАСО РТ можно браться за любое произведение — из любой эпохи, от любого композитора, поскольку более универсального оркестра в нашей стране, при всем уважении к другим коллективам, которые тоже очень люблю, я сегодня не знаю. Благодаря Александру Сладковскому главный оркестр Татарстана давно поднялся на такой уровень, что способен браться за любую партитуру. И выдерживать высочайшее качество, держать эмоциональный заряд и глубину погружения в интерпретации», — отметил Мацуев.
Денис Мацуев и Александр Сладковский.
Свой единственный фортепианный концерт один из крупнейших представителей романтизма Роберт Шуман (1810−1856), вынужденный в молодости из-за болезни рук отказаться от сольных выступлений и стать композитором (и еще музыкальным критиком), написал в 1845-м. Премьера состоялась 1 января 1846 года с Лейпцигским оркестром Гевандхауза под управлением Фердинанда Хиллера, которому и было посвящено произведение. Солировала жена композитора Клара Шуман — выдающаяся в те времена пианистка, успевшая, тем не менее, родить в браке еще и восемь детей. Как рассказала ведущая фестивального вечера, музыковед Ирина Тушинцева, в главной теме концерта Шуман словно «пропевает» имя своей супруги, но произнесенное на итальянский манер — «Кьяра».
Шуман несколько раз брался за написание фортепианного концерта, но ни одну из тех проб закончить не смог. В основу родившегося наконец опуса, по авторскому выражению — «нечто среднего между симфонией, фантазией и концертом», — он положил созданную в 1841-м и сразу ставшую очень популярной «Фантазию». Эту главную часть композитор дополнил лирическим Интермеццо (драматург Бернард Шоу называл его «тихой, задушевной беседой, которую рояль ведет с оркестром, словно поэт со своей возлюбленной») и финальным Allegro vivace.
С концертом Шумана часто сравнивают фортепианный концерт Эдварда Грига, также написанный в ля миноре, но в 1868-м (известно, что норвежский композитор слышал шедевр немецкого коллеги за десять лет до этого). И дело не только в том, что оба произведения начинаются с мощного оркестрового аккорда, за которым следует нисходящая партия фортепиано. «Близость к концерту Шумана обнаруживается в романтической свободе, яркости выявления чувства, в тонких лирико-психологических нюансах музыки, в ряде композиционных приемов», — отмечала музыковед Рузана Ширинян.
Впрочем, впрямую сравнивать эти опусы, конечно, не стоит. Концерт Шумана, прежде всего, считается этапным в развитии романтизма в музыке. Поскольку в этом произведении на первый план вышло поэтическое, лирическое, даже в каком-то смысле интимное начало, что в принципе отличало музыкальный стиль Шумана. В отличие от виртуозных концертов современников у Шумана фортепиано не «конкурирует» с оркестром, а вступает с ним в равноправный диалог. Поэтому считается, что в этом концерте солист должен блеснуть не столько техническим мастерством, сколько глубиной погружения в суть музыки.
Впрочем, Денис Мацуев не был бы собой, если бы и при исполнении Шумана отказался от «фишек», которые уже давно заставляют слушателей впадать в экстаз и сбивать руки в овациях. Бернард Шоу, описывая в 1890-м концерт польского пианиста и композитора Игнация Яна Падеревского, отмечал, что аудитория была «в диком восторге, а рояль — в жалком состоянии». Но услышав в его исполнении концерт Шумана, Шоу остался впечатлен тем, «как глубоко понимает пианист эту музыку и с какой уверенностью он находит правильные темпы, нюансы и фразировку для всех музыкальных мыслей, прозвучавших как живое высказывание, а не только как заученные пальцами пассажи». Думается, интерпретация Мацуева в Казани на ирландского драматурга произвела бы схожее впечатление.
«Мы не выбираем концерты, мы исполняем то, что предлагает нам Денис Леонидович. Фортепианный концерт Шумана в репертуаре ГАСО РТ уже давно присутствовал и неоднократно звучал со сцены — правда, с другими дирижерами и солистами. А я вот ни разу не дирижировал еще этим произведением с оркестром, да и лично прикасался к нему лишь раз и очень давно, еще в 1999-м, в капелле Санкт-Петербурга — с пианистом Владимиром Мищуком. Поэтому для меня стало большим счастьем снова погрузиться в эту волшебную музыку, невероятно красивую, романтичную — мне кажется, ничего более изысканного для фортепиано в середине XIX века написано не было. Меня восхищают невероятной красоты переливы гармонии, песенная мелодия, длинная фразировка. Технологически для оркестра этот концерт достаточно прост и в то же время очень приятен всегда для публики», — рассказал «Татар-информу» Александр Сладковский.
По его словам, в сентябре этим же произведением ГАСО РТ вместе с Денисом Мацуевым планирует открыть очередной сезон в Московской филармонии. Напомним, Госоркестр Татарстана остается единственным региональным оркестром, имеющим собственный абонемент на главной концертной площадке для симфонической музыки в России.
Для скептиков напомним, что и Сергей Рахманинов, как пианист, обычно исполнявший только собственные сочинения, делал исключения для очень небольшого числа «чужих» опусов. Но среди них — и для фортепианного концерта Шумана. Композитор и музыковед Леонид Сабанеев (1881−1968) в своих «Воспоминаниях о России» указывал, что влияние Шумана на всю русскую музыкальную школу, от «Могучей кучки» до Прокофьева, в принципе оказалось очень высоким. Даже знаменитая Прелюдия Рахманинова «в существе своем есть копия одного из эпизодов шумановских “Новеллетт”, в особенности начальные мощные аккорды», считал Сабанеев. «Шуманизмы» он находил и почти во всех «фортепианных вещах», и в вокальном творчестве Рахманинова, например, в романсах (знаменитые «Очи черные» представляют собой не что иное, как упрощенную парафразу одного из эпизодов «Карнавала» Шумана, «Киарины»).
«Шуман играл в русской музыке огромную роль вдохновителя и водителя — может быть. большую, чем все остальные западные композиторы… Шуман оказался композитором, наиболее возбудительным для русского творчества и как-то с ним глубинно сливающимся. Он присутствует в русской музыке своим влиянием почти с самого рождения ее», — считал Сабанеев. В этой связи не случайным выглядит Шуман и в программе «рахманиновского фестиваля» в Казани.
«С точки зрения формы “сложить” эту симфонию очень непросто».
В этот же вечер ГАСО РТ исполнил и Симфонию № 1 Рахманинова. Драматическая история произведения известна — по своей мелодике оно сильно выбивалось из ряда характерных для конца XIX века симфоний. Возможно, поэтому премьера, состоявшаяся в 1897 году в Санкт-Петербурге под управлением Александра Глазунова, обернулась грандиозным провалом.
Рахманинов тяжело переживал критику (как показало время, явно несправедливую), впал в глубокий творческий кризис. Но вышел из него победителем, создав в итоге Второй фортепианный концерт, наиболее популярный и часто исполняемый его опус. Однако на партитуру Первой симфонии он наложил тотальный запрет, и при жизни Рахманинова это произведение не исполняли; да и после смерти смогли восстановить каким-то чудом, по оркестровым партиям.
Но очевидно, музыка этой симфонии была для композитора очень важна, самоцитаты из нее можно найти в других его сочинениях, в частности, в тех же «Симфонических танцах». Как рассказал «Татар-информу» Александр Сладковский, «Первая — одна из самых сложных симфоний Рахманинова»: «Несмотря на то что она первая, она сложна тем, что в ней очень много контрастных тем, которые надо собрать так, чтобы это интересно прозвучало. То есть с точки зрения формы “сложить” эту симфонию очень непросто — именно поэтому, возможно, оркестры во всем мире редко берутся за произведение».
Но ГАСО РТ, напомнил маэстро, подобные сложности не пугают, а напротив, бодрят. Не случайно исполнение Симфонии № 1 Рахманинова оркестром давно записано — и в видеоформате для телеканала Mezzo (с концерта в Московской филармонии в 2014-м), и для лейбла Sony Classic. «Это сочинение занимает одно из самых достойных мест в нашем репертуаре. И я с огромным удовольствием возвращаюсь к партитуре, потому что это невероятно красивая музыка, очень мощная, очень проникновенная. И у нашего оркестра блистательно получается ее исполнить», — отметил Сладковский. Овации, прозвучавшие в конце концерта, после мощнейшего финала симфонии, доказали этот тезис на практике. В благодарность ГАСО РТ на бис сыграл еще и романс «Весенние воды» Рахманинова.
Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ. Видео: © Рамиля Мухаметшина / «Татар-информ».