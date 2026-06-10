Мацуев сыграл Шумана, пианист в плаще и хор «Сирен»: как прошла XV рахманиновская «Белая сирень» в Казани

«Мы не выбираем концерты, мы исполняем то, что предлагает нам Денис Леонидович. Фортепианный концерт Шумана в репертуаре ГАСО РТ уже давно присутствовал и неоднократно звучал со сцены — правда, с другими дирижерами и солистами. А я вот ни разу не дирижировал еще этим произведением с оркестром, да и лично прикасался к нему лишь раз и очень давно, еще в 1999-м, в капелле Санкт-Петербурга — с пианистом Владимиром Мищуком. Поэтому для меня стало большим счастьем снова погрузиться в эту волшебную музыку, невероятно красивую, романтичную — мне кажется, ничего более изысканного для фортепиано в середине XIX века написано не было. Меня восхищают невероятной красоты переливы гармонии, песенная мелодия, длинная фразировка. Технологически для оркестра этот концерт достаточно прост и в то же время очень приятен всегда для публики», — рассказал «Татар-информу» Александр Сладковский.