Сержант Максим Наумов из Хабаровского края спас бойцов, вовремя обнаружив дрон

Военнослужащий мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, младший сержант Максим Наумов проявил высокую бдительность, профессионализм при обнаружении воздушной угрозы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Он действовал быстро и решительно, тем самым спас своих бойцов от ударов вражеских дронов, за что и награждён медалью Жукова.
В условиях ограниченной видимости и сложной тактической обстановки, младший сержант Наумов немедленно принял меры по организации обустройства огневой позиции. Он лично проверил прицельное оборудование, произвёл настройки оптических и электронных средств наблюдения, обеспечив полную готовность расчёта к ведению круглосуточного наблюдения.
Во время несения дежурства младший сержант Максим Наумов зафиксировал резкое повышение воздушной активности противника и, проанализировав характер движения, отметил подозрительное поведение беспилотного летательного аппарата, который вёл разведку позиций подразделения.
Действуя решительно и грамотно, он оперативно доложил командиру экипажа об обнаруженной угрозе. Экипаж принял решение сменить укрытие.
Под руководством Максима Наумова очень быстро была организована перегруппировка личного состава и техники на запасную позицию с полным сохранением боеготовности и мер маскировки.
Спустя несколько минут после завершения манёвра прежняя позиция подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу противника.
Благодаря высокой личной собранности, хладнокровию и профессиональным действиям младшего сержанта Максима Наумова, а также слаженной работе всего экипажа под его руководством удалось избежать потерь среди личного состава, сохранить вверенную им технику.