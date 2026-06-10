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«100% казах»: Сеть обсуждает фаната, которого после концерта разыскивала Жасмин

В начале июня на одной из площадок в Санкт-Петербурге выступала известная певица Жасмин. После концерта артистка обратилась с необычной просьбой к пользователям Сети. Телеведущая просила найти одного из зрителей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В кадре молодой человек за кулисами зажигательно танцует и подпевает под хит «Да!».

«Ему звонили, а он продолжал танцевать и петь под мою песню. Команда показала это видео после моего выступления — и я захотела пригласить молодого человека на концерт 12 октября в Санкт-Петербурге! Давайте найдем его все вместе!» — написала Жасмин в подписи под видео.

Поклонник нашелся и отозвался в комментариях:

«Благодарю за ваше великолепное творчество и добрые слова, Сара Львовна. В работе и в жизни — только 100% самоотдача. До встречи в октябре».

Примечательны и другие отзывы. Большинство пользователей уверены, что герой видео родом из Казахстана.

Казах? Они невероятно музыкальные и артистичные ребята в большинстве своем.200%, что этот парень казах. Мы своих за версту видим. Когда закрыл все кредиты! Наш казахский джигит! Вангую, что он казах! 100% казах! Наш! Из Казахстана. Однозначно казах. Какой молодец! Вот так надо отжигать на концертах! А то смотришь на людей, как мумии стоят. Его срочно нужно брать к вам в подтанцовку. Как пить дать из Казахстана. Красавчик! Наш казах!

6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане. О том свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии.