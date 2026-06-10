«100% казах»: Сеть обсуждает фаната, которого после концерта разыскивала Жасмин

В кадре молодой человек за кулисами зажигательно танцует и подпевает под хит «Да!».
«Ему звонили, а он продолжал танцевать и петь под мою песню. Команда показала это видео после моего выступления — и я захотела пригласить молодого человека на концерт 12 октября в Санкт-Петербурге! Давайте найдем его все вместе!» — написала Жасмин в подписи под видео.
Поклонник нашелся и отозвался в комментариях:
«Благодарю за ваше великолепное творчество и добрые слова, Сара Львовна. В работе и в жизни — только 100% самоотдача. До встречи в октябре».
Примечательны и другие отзывы. Большинство пользователей уверены, что герой видео родом из Казахстана.
Казах? Они невероятно музыкальные и артистичные ребята в большинстве своем.200%, что этот парень казах. Мы своих за версту видим. Когда закрыл все кредиты! Наш казахский джигит! Вангую, что он казах! 100% казах! Наш! Из Казахстана. Однозначно казах. Какой молодец! Вот так надо отжигать на концертах! А то смотришь на людей, как мумии стоят. Его срочно нужно брать к вам в подтанцовку. Как пить дать из Казахстана. Красавчик! Наш казах!
6 июня 2026 года Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выступили в Конаеве. Сольный концерт действительно стал одним из главных музыкальных событий этого лета в Казахстане. О том свидетельствуют многочисленные положительные отзывы о мероприятии.