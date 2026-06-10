До нового Шинного кладбища в Красноярске запустили бесплатный автобус

В Красноярске с 10 июня до территории нового Шинного кладбища начнет регулярно ходить бесплатный автобус. Об этом сообщили в администрации города. Транспорт запустили по поручению главы Красноярска Сергея Верещагина.
Автобус среднего класса будет работать по средам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Интервал между рейсами составит 30 минут. Пассажиров будут забирать на остановке «Поселок Шинников» на улице 4-я Шинная и довозить до входа на новое Шинное кладбище. Проезд по маршруту будет бесплатным.
Вопрос транспортной доступности нового кладбища ранее поднимали на прямой линии с губернатором. В администрации пояснили, что запустить полноценный городской маршрут пока невозможно. Сейчас к кладбищу ведет грунтовая дорога, по которой движение низкопольных автобусов большой вместимости запрещено по требованиям безопасности.
Сейчас решается вопрос строительства полноценной дороги. Для этого предстоит выкупить частные земельные участки, по которым она пройдет.