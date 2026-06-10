До нового Шинного кладбища в Красноярске запустили бесплатный автобус

Автобус среднего класса будет работать по средам, субботам и воскресеньям с 9:00 до 15:00. Интервал между рейсами составит 30 минут. Пассажиров будут забирать на остановке «Поселок Шинников» на улице 4-я Шинная и довозить до входа на новое Шинное кладбище. Проезд по маршруту будет бесплатным.