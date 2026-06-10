В Крыму часть поездов будет курсировать только в светлое время суток

Летний график движения предусматривает курсирование 48 пар пригородных поездов, в дальнем следовании — 14 пар поездов по 20 маршрутам. Из них восемь пар по десяти маршрутам будут следовать по Крыму в светлое время суток — с 5:00 до 23:00. Остальные шесть пар поездов по 10 маршрутам, которые следуют в Крым по ночам, будут прибывать на железнодорожную станцию Керчь—Южная.