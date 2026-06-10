45 лесных пожаров действуют в Красноярском крае на площади 4,7 тыс. га

В Красноярском крае на утро 10 июня площадь лесных пожаров достигла 4 702,8 гектара. За сутки огонь распространился ещё на 1,2 тысячи гектаров. Всего действует 45 пожаров, в основном на севере региона. Об этом сообщает региональный лесопожарный центр.