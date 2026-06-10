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45 лесных пожаров действуют в Красноярском крае на площади 4,7 тыс. га

За сутки огонь распространился ещё на 1,2 тысячи гектаров.

В Красноярском крае на утро 10 июня площадь лесных пожаров достигла 4 702,8 гектара. За сутки огонь распространился ещё на 1,2 тысячи гектаров. Всего действует 45 пожаров, в основном на севере региона. Об этом сообщает региональный лесопожарный центр.

Отмечается, что угрозы населённым пунктам нет. В тушении участвуют 418 человек и 23 единицы техники.

В Енисейском и Туруханском районах введён режим чрезвычайной ситуации. Парашютисты и десантники Авиалесоохраны будут проводить взрывные работы для прокладки минерализованных полос.

В ближайшие дни в регионе сохранится жаркая погода до +25 градусов и выше, ожидаются грозы с порывами ветра до 36 км/ч. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее мы сообщали, что чрезвычайную пожарную опасность объявили в Красноярском крае.