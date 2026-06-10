В Хабаровском крае 14 тысяч детей покидают детские сады и готовятся к школе

В Хабаровский край около 14 тысяч воспитанников детских садов в этом году выпускаются и уже в сентябре станут первоклассниками, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Всего в крае работает 431 детский сад. По президентскому нацпроекту «Семья» в регионе продолжается развитие дошкольной инфраструктуры: строятся девять новых детских садов и ещё пять учреждений капитально ремонтируются.
Развитие дошкольной инфраструктуры в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, направленного на создание современных и комфортных условий для воспитания детей.
В краевом профильном ведомстве отмечают, что дошкольное образование формирует базовые навыки ребёнка — от общения со сверстниками до первых знаний об окружающем мире, которые становятся основой для успешного обучения в школе.
Летом выпускники продолжают посещать детские сады: участвуют в играх, спортивных мероприятиях и подготовительных занятиях перед школой.
Параллельно в регионе идёт приём заявлений в первый класс. На первом этапе уже подано 8,5 тысячи заявлений. Он завершится 30 июня, после чего школы в течение трёх дней оформят приказы о зачислении.
Если в школе не окажется свободных мест, родители смогут обратиться к учредителю образовательного учреждения для подбора другой школы. В ведомстве подчёркивают, что все дети будут обеспечены местами.
Второй этап приёма стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период заявления принимаются вне зависимости от места проживания ребёнка — при наличии свободных мест в школе.
Для зачисления необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и документ о регистрации по месту жительства или пребывания. Допускается и временная регистрация.
Напомним, 2026 год объявлен в России Годом дошкольного образования.