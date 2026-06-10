Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае 14 тысяч детей покидают детские сады и готовятся к школе

В регионе уже стартовала запись в первый класс, подано 8,5 тысячи заявлений.

В Хабаровский край около 14 тысяч воспитанников детских садов в этом году выпускаются и уже в сентябре станут первоклассниками, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего в крае работает 431 детский сад. По президентскому нацпроекту «Семья» в регионе продолжается развитие дошкольной инфраструктуры: строятся девять новых детских садов и ещё пять учреждений капитально ремонтируются.

Развитие дошкольной инфраструктуры в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным, направленного на создание современных и комфортных условий для воспитания детей.

В краевом профильном ведомстве отмечают, что дошкольное образование формирует базовые навыки ребёнка — от общения со сверстниками до первых знаний об окружающем мире, которые становятся основой для успешного обучения в школе.

Летом выпускники продолжают посещать детские сады: участвуют в играх, спортивных мероприятиях и подготовительных занятиях перед школой.

Параллельно в регионе идёт приём заявлений в первый класс. На первом этапе уже подано 8,5 тысячи заявлений. Он завершится 30 июня, после чего школы в течение трёх дней оформят приказы о зачислении.

Если в школе не окажется свободных мест, родители смогут обратиться к учредителю образовательного учреждения для подбора другой школы. В ведомстве подчёркивают, что все дети будут обеспечены местами.

Второй этап приёма стартует 6 июля и продлится до 5 сентября. В этот период заявления принимаются вне зависимости от места проживания ребёнка — при наличии свободных мест в школе.

Для зачисления необходимы паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка и документ о регистрации по месту жительства или пребывания. Допускается и временная регистрация.

Напомним, 2026 год объявлен в России Годом дошкольного образования.