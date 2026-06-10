Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России за июнь

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета. Лидером стала вакансия стоматолога-ортопеда в Перми — работодатель готов платить от 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.
В Москве самую высокую зарплату предлагают сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. На втором месте по щедрости — сразу несколько врачебных вакансий: стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт и травматолог-ортопед. Им обещают от 300 тысяч рублей в месяц.
Замыкает тройку лидеров в столице водитель-экспедитор с категорией «Е» — новому специалисту готовы платить от 280 тысяч рублей.
При этом в других регионах России также есть высокие предложения, но пермский стоматолог оказался абсолютным лидером по размеру оплаты труда среди всех вакансий, попавших в выборку.