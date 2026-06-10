Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России за июнь

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета. Лидером стала вакансия стоматолога-ортопеда в Перми — работодатель готов платить от 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.