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Названы самые высокооплачиваемые вакансии в регионах России за июнь

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета.

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в России в начале лета. Лидером стала вакансия стоматолога-ортопеда в Перми — работодатель готов платить от 400 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

В Москве самую высокую зарплату предлагают сетевому инженеру — 350 тысяч рублей. На втором месте по щедрости — сразу несколько врачебных вакансий: стоматолог-ортопед, стоматолог-терапевт и травматолог-ортопед. Им обещают от 300 тысяч рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров в столице водитель-экспедитор с категорией «Е» — новому специалисту готовы платить от 280 тысяч рублей.

При этом в других регионах России также есть высокие предложения, но пермский стоматолог оказался абсолютным лидером по размеру оплаты труда среди всех вакансий, попавших в выборку.