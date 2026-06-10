Арина Аверина призналась, что ее расстраивали сравнения с сестрой-близняшкой

— Да, мы близнецы, но у каждой свой путь в жизни. Всему свое время. Значит, у Дины сейчас период наград, а у меня что-то другое будет. Когда я повзрослела, то поняла, что не надо на это обращать внимание, нужно просто наслаждаться жизнью, — рассказала Арина Аверина.