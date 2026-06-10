Арина Аверина призналась, что ее расстраивали сравнения с сестрой-близняшкой

Гимнастка Арина Аверина в интервью для шоу «46 вопросов» призналась, что ее расстраивали сравнения с сестрой-близняшкой Диной.
По словам спортсменки, она сильно обижалась, когда читала комментарии подписчиков, сравнивавших количество медалей у каждой из сестер и измерявших их успех по различным критериям. Однако со временем гимнастка приняла, что их пути с сестрой не могут быть всегда одинаковыми и сравнивать их бессмысленно.
— Да, мы близнецы, но у каждой свой путь в жизни. Всему свое время. Значит, у Дины сейчас период наград, а у меня что-то другое будет. Когда я повзрослела, то поняла, что не надо на это обращать внимание, нужно просто наслаждаться жизнью, — рассказала Арина Аверина.
Она также отметила, что, несмотря на схожую внешность, у Авериных совершенно разные характеры. Так, близкие спортсменок считают, что Дина более спокойная, а Арина — эмоциональная.
6 июня Дина Аверина появилась с округлившимся животом на ковровой дорожке премии «Муз-ТВ». Для ее супруга Дмитрия Соловьева этот ребенок станет вторым: у него есть сын Александр от первого брака с фигуристкой Екатериной Лобановой. На премии супруги признались, что уже знают пол будущего ребенка и выбрали ему имя.
17 мая Арина Аверина получила травму во время участия в шоу «Сокровища императора»: рэп-исполнитель Артем Качер и спортсмен Олег Яровинский подрались, а проходившая мимо них спортсменка получила от мужчин удар в ухо.