Эксперт по кибербезопасности Царев: мошенники нацелились на абитуриентов

В беседе с lenta.ru, Царев спрогнозировал, что в 2026 году ключевую роль в подобных схемах будет играть генеративный искусственный интеллект. Он позволит преступникам за считанные минуты создавать письма, неотличимые от официальных уведомлений вузов, и запускать фишинговые копии порталов для поступающих с формой оплаты. Злоумышленники активно используют метод SEO-отравления, искусственно выводя поддельные сайты в топ поисковой выдачи по запросам, связанным с подачей документов. Основная цель фейковых ресурсов — сбор персональных данных абитуриентов, включая паспортные данные, СНИЛС, контакты и учетные записи из различных сервисов. Угроза особенно актуальна для региональных университетов.