Психолог Бартон рассказал, что справиться с потерей сына ему помогли «водка и виски»

Психолог Марк Бартон пять лет назад потерял маленького сына. В интервью Наташе Гасанхановой он признался, что ему до сих пор тяжело затрагивать эту тему.
В ходе беседы специалист подчеркнул, что реакция на трагедию у всех людей разная, поэтому осуждать за это нельзя.
— Когда у нас с супругой умер ребенок, я вообще отключился от внешнего мира. Хотя мне такие гадости писали, ты себе представить не можешь! — поделился он.
Бартон добавил, что человеку, который проживает утрату, очень важно сохранить свои границы. Потому что у любого горевания есть определенные этапы: «шоковое состояние, принятие, сопротивление, агрессия».
— Когда у нас ребенок умер, я тоже пить начал. Меня спасали водка и виски. Потому что, когда ты хоронишь своего маленького ребенка, тебе советы со стороны вообще не нужны, — высказался психолог.
До этого телеведущая Виктория Боня в разговоре с журналисткой Маницей Хашба призналась, что в 18-летнем возрасте ей пришлось пойти на аборт, так как молодой человек по имени Евгений оставил ее.