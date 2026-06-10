Крупнейший Всероссийский детский футбольный фестиваль соберет в Красноярске 3 000 участников

Завтра, 11 июня, в Красноярске стартует X детский футбольный фестиваль «Копа Джуниор». Торжественное открытие пройдет на Центральном стадионе. На турнир заявились команды более чем 40 регионов — 3 тысячи участников в возрасте от 4 до 15 лет, что является рекордом для события. Темой фестиваля стали страны — участницы БРИКС, их будут представлять собравшиеся на турнир команды. Каждая получит футболки определенной страны и оформит командный шатер в соответствующем национальном стиле. Предполагается, что число зрителей также станет рекордным. В первый день сразу после церемонии открытия пройдет благотворительный гала-матч: звезды Сибири против детских тренеров. На поле, в частности, выйдут чемпион Паралимпийских игр ‑ 2026 Алексей Бугаев, экс-игроки ФК «Енисей», другие известные спортсмены. В ворота встанет внук легендарного Льва Яшина — Василий Фролов. Руководство символической сборной примет на себя заслуженный тренер России Александр Тарханов. Фестиваль завершится 14 июня.