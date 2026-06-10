В Калининграде ищут подрядчика для устранения дефектов на фасадах «ганзейских» хрущёвок

Как указано на сайте регионального Фонда капремонта, домами на Ленинском проспекте, 27−31 и 20−26 в 2017 году занималась компания «КСТ-Строй». В ноябре 2024 года организация прекратила деятельность. На работы выделяли около 29 миллионов рублей. Здание на Ленинском проспекте, 63−67 ремонтировала другая подрядная организация — ООО «Крисмас». Она выполняла работы за 16 миллионов рублей.