В Калининграде ищут подрядчика для устранения дефектов на фасадах «ганзейских» хрущёвок. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок стены домов на Ленинском проспекте, 27−31 и 63−67. В контракт также входит ремонт крыши и фасада здания на улице Ясной, 13 и фасада дома на Ялтинской, 38−40. Общую стоимость работ оценили в 15,7 миллиона рублей.
Устранить дефекты на фасадах домов необходимо за 90 дней с даты заключения контракта. Кроме того, подрядчик должен привести в порядок дымовые трубы зданий.
Ранее сообщали, что в 2026 году на Ленинском проспекте в Калининграде планируют отремонтировать фасады трёх домов, которые привели в порядок к чемпионату мира по футболу. Работы собирались провести на зданиях № 20−26, 27−31 и 63−67.
Специалисты отметили ряд недостатков и установили необходимость проведения работ. Как передавал корреспондент Калининград.Ru в декабре, штукатурка на фасаде домов местами отвалилась и потрескалась, были видны подтёки.
Подрядчик, который выполнял ремонт в 2018 году, обанкротился. Поэтому устранять недостатки будет новая организация за счёт областного бюджета.
Как указано на сайте регионального Фонда капремонта, домами на Ленинском проспекте, 27−31 и 20−26 в 2017 году занималась компания «КСТ-Строй». В ноябре 2024 года организация прекратила деятельность. На работы выделяли около 29 миллионов рублей. Здание на Ленинском проспекте, 63−67 ремонтировала другая подрядная организация — ООО «Крисмас». Она выполняла работы за 16 миллионов рублей.
Капитальный ремонт фасадов почти всех домов на Ленинском проспекте провели в 2018 году перед чемпионатом мира по футболу. Концепцию обновления хрущёвок в ганзейской стилистике подготовили московские архитекторы из МАРХИ. Крыши зданий покрыли красной черепицей, фасады украсили высокими фронтонами, а с балконов убрали остекление. На реализацию проекта потратили около 228 миллионов рублей.